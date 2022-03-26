Зеленський: "Наші тракторні війська забирають російську техніку в полях"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Українські селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків та забирають російську техніку в полях. Про це повідомив Президент України під час свого нічного звернення, передає УНН.
Цитата
"Відповідь російським військам буде тільки одна – ненависть і презирство. І неминуче прийдуть наші Збройні Сили України.
Саме тому прості українські селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків, які падають на нашу землю. Саме тому наші "тракторні війська" – українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають її нашим Збройним Силам України. Зокрема найновіші зразки, які росія намагалася зберігати в секреті. А тепер окупанти кидають їх на нашій землі та просто втікають", - йдеться у зверненні Президента.
Деталі
Володимир Зеленський додав, що окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення українського телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у росії скоро "прийматимуть на вагу, а не за номіналом".