За 7,5 тисячі доларів робив ухилянтам довідки про психічні розлади: справу правоохоронця передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо співробітника Миколаївського зонального відділу Військової служби правопорядку, який допомагав військовозобов’язаним оформлювати довідки про непридатність до військової служби. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.
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До суду направлено обвинувальний акт щодо правоохоронця, який змовившись з представниками медичних установ оформлював військовозобов’язаним документи щодо непридатності їх до військової служби за станом здоров'я.
Зокрема, за 7,5 тисяч доларів він сприяв оформленню довідки про непридатність через начебто психічні розлади у клієнта.
Чоловіка затримали працівники ДБР та СБУ під час передачі обумовленої суми одним із потенційних ухилянтів.
Тепер правоохоронець обвинувачується у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.
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