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За 7,5 тысячи долларов делал уклонистам справки о психических расстройствах: дело правоохранителя передали в суд

Киев • УНН

 • 119970 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка, который помогал военнообязанным оформлять справки о непригодности к военной службе. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

За 7,5 тысячи долларов делал уклонистам справки о психических расстройствах: дело правоохранителя передали в суд

Детали

В суд направлено обвинительное заключение в отношении правоохранителя, который сговорившись с представителями медицинских учреждений оформлял военнообязанным документы о непригодности их к военной службе по состоянию здоровья.

В частности, за 7,5 тысяч долларов он способствовал оформлению справки о непригодности из-за якобы психических расстройств у клиента.

Мужчину задержали сотрудники ГБР и СБУ во время передачи оговоренной суммы одним из потенциальных уклонистов.

Теперь правоохранитель обвиняется в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

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