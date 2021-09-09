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За 30 років 180 тисяч осіб загинули на дорогах України внаслідок ДТП - Геращенко

За 30 років 180 тисяч осіб загинули на дорогах України внаслідок ДТП - Геращенко

Київ • УНН

 • 23840 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. За 30 років незалежності України на дорогах через дорожньо-транспортні пригоди загинуло 180 тисяч українців та гостей держави. Про це під час засідання Конституційного Суду України заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На сьогодні, на жаль, ця цифра (кількість загиблих через ДТП в Україні — ред.) наближається до 180 тисяч загиблих на дорогах України”, — заявив Геращенко.

Деталі

За словами радника очільника МВС, у березні 2020 року Міністерство внутрішніх справ презентувало суспільству та Президенту України систему автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху. Тоді керівництво патрульної служби порахували статистику щодо загиблих внаслідок ДТП на дорогах України. Вияснилося, що за 29 років незалежності ця цифра сягала 175 тисяч громадян та гостей нашої країни.

В той же час Геращенко зазначив, що більше 1,5 млн українців отримали поранення різного ступеня тяжкості, стали інвалідами, зокрема, навічно прикутими до ліжка чи візка.

Додамо

Зазначимо також, що сьогодні Конституційний Суд України розглядає конституційність норм Адміністративного кодексу (КУпАП), що дозволяють притягувати до відповідальності власників транспортних засобів, які були зафіксовані системою автофіксації порушень ПДР.

Підставою для розгляду стали конституційні скарги трьох громадян України. Скаржники вважають, що автофіксація порушує: презумцію невинуватості, індивідуалізацію юридичної відповідальності, право на професійну правничу допомогу.

Як пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, чинні норми про адміністративну відповідальність власників транспортних засобів не суперечать Конституції та європейській практиці. Він зазначив, що безпека дорожнього руху — завдання не тільки поліції, МВС і інших органів державної влади та місцевого самоврядування. Є також обов’язки й культура поведінки громадян на дорозі, які є безпосередніми учасниками дорожнього руху. Адже саме недотримання ПДР призводить до травмувань та загибелі. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.

Станом на травень кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах в Україні за період з початку 2021 року зменшилася на 17% у порівнянні з торішніми цифрами.

Також повідомлялося, що за час роботи системи автоматичної фото та відеофіксації ПДР, кількість правопорушень зменшилася у 8 разів.

Починаючи з 3 вересня ще на трьох автомобільних дорогах України запрацювали прилади фіксації правопорушень, які контролюють дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Нагадаємо

В Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. За час роботи системи автоматичної фотовідеофіксації кількість правопорушень на дорогах зменшилася у 8 разів.

Проект фотовідеофіксації порушень ПДР було запроваджено в Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях.

У червні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у МВС розробляють законопроект, згідно з яким водії самостійно зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху у додатку “Дія”, які будуть допущені іншими водіями.

У липні група народних депутатів, зокрема, і з фракції “Слуга народу”, зареєстрували у парламенті законопроект, який дає право “сповіщати” про порушення правил дорожнього руху і отримувати за це гроші.

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