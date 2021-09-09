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За 30 лет 180 тысяч человек погибли на дорогах Украины в результате ДТП - Геращенко

За 30 лет 180 тысяч человек погибли на дорогах Украины в результате ДТП - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 23826 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За 30 лет независимости Украины на дорогах из-за дорожно-транспортных происшествий погибли 180 тысяч украинцев и гостей страны. Об этом во время заседания Конституционного Суда Украины заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“На сегодня, к сожалению, эта цифра (количество погибших в результате ДТП в Украине — ред.) приближается к 180 тысяч погибших на дорогах Украины”, — заявил Геращенко.

Детали

По словам советника главы МВД, в марте 2020 года Министерство внутренних дел представило обществу и Президенту Украины систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Тогда руководство патрульной службы посчитало статистику по погибшим в результате ДТП на дорогах Украины. Выяснилось, что за 29 лет независимости эта цифра достигала 175 тысяч граждан и гостей нашей страны.

В то же время Геращенко отметил, что больше 1,5 млн украинцев получили ранения различной степени тяжести, стали инвалидами, в частности, навечно прикованными к постели или коляске.

Добавим

Отметим также, что сегодня Конституционный Суд Украины рассматривает конституционность норм Административного кодекса (КоАП), позволяющие привлекать к ответственности хозяев транспортных средств, которые были зафиксированы системой автофиксации нарушений ПДД.

Основанием для рассмотрения стали конституционные жалобы трех граждан Украины. Жалобщики считают, что автофиксация нарушает: презумцию невиновности, индивидуализацию юридической ответственности, право на профессиональную юридическую помощь.

Как пояснил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, действующие нормы об административной ответственности владельцев транспортных средств не противоречат Конституции и европейской практике. Он отметил, что безопасность дорожного движения — задача не только полиции, МВД и других органов государственной власти и местного самоуправления. Есть также обязанности и культура поведения граждан на дороге, которые являются непосредственными участниками дорожного движения. Ведь именно несоблюдение ПДД приводит к травмам и гибели. А превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.

По состоянию на май количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Украине за период с начала 2021 года уменьшилось на 17% по сравнению с прошлогодними цифрами.

Также сообщалось, что за время работы системы автоматической фото и видеофиксации ПДД, количество правонарушений уменьшилось в 8 раз.

Начиная с 3 сентября еще на трех автомобильных дорогах Украины заработали приборы фиксации правонарушений, контролируют соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Напомним

В Украине 1 июня 2020 года официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. За время работы системы автоматической фотовидеофиксации количество правонарушений на дорогах уменьшилась в 8 раз.

Проект фотовидеофиксации нарушений ПДД был введен в Киеве, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

В июне заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в МВД разрабатывают законопроект, согласно которому водители самостоятельно смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения в приложении “Дия”, которые будут допущены другими водителями.

В июле группа народных депутатов, в том числе и из фракции “Слуга народа”, зарегистрировали в парламенте законопроект, который дает право “сообщать” о нарушении правил дорожного движения и получать за это деньги.

Украинские Национальные Новости

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