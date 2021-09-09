КСУ сьогодні розгляне питання автофіксації порушень ПДР. У МВС пояснили свою позицію

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Сьогодні Конституційний Суд України на засіданні о 10 годині дослідить питання автоматичної фіксації порушень ПДР.

Підставою для розгляду стали конституційні скарги трьох громадян України, які просять перевірити на відповідність Конституції України положень:



ч.1 ст.14-2 КУпАП (Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису),



ч.5 ст.279-1 КУпАП (Розгляд справ про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).



На думку авторів конституційних скарг, оспорювані положення не відповідають нормам Конституції України, зокрема

ч.2 ст.61 та ч.3 ст.62 КУ.

Скаржники вважають, що автофіксація порушує: презумцію невинуватості, індивідуалізацію юридичної відповідальності, право на професійну правничу допомогу.

Позиція МВС

Олексій Білошицький пояснив, на чому наполягає МВС.

"Наша позиція базується не тільки на нормах вітчизняного законодавства, але і підкріплена загальноєвропейськими правовими принципами і рішеннями ЄСПЛ.

Безпека дорожнього руху — завдання не тільки поліції, МВС і інших органів державної влади та місцевого самоврядування. Є також обов’язки й культура поведінки громадян на дорозі, які є безпосередніми учасниками дорожнього руху. Адже саме недотримання ПДР призводить до травмувань та загибелі. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.

Важливо, що у більшості країн Європи працюють камери автофіксації порушень ПДР. Перед тим, як запустити це в Україні, ми ретельно вивчали досвід інших країн, де камери довели свою ефективність й наразі доводять її у нас", - пояснив він.

Білошицький нагадав, що робота камер позитивно впливає на зниження рівня аварійності. Вони встановлюються у місцях, де за статистикою у ДТП загинули й травмувалися найбільше учасників дорожнього руху.

"Так от, за час функціонування камер нам вдалося досягнути на цих ділянках доріг зниження кількості ДТП з потерпілими та загиблими втричі. А наша мета проста — "Vision Zero" на наших дорогах!

І на останок, ст. 3 Конституції України: Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю!

Тож сподіваюсь, ми збережемо ще не одне життя на дорозі", - резюмував Білошицький.