КСУ сьогодні розгляне питання автофіксації порушень ПДР. У МВС пояснили свою позицію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Сьогодні Конституційний Суд України розгляне конституційність норм Адміністративного кодексу (КУпАП), що дозволяють притягувати до відповідальності власників транспортних засобів, які були зафіксовані системою автофіксації порушень ПДР. Як пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, чинні норми про адміністративну відповідальність власників транспортних засобів не суперечать Конституції та європейській практиці, повідомляє УНН.
Деталі
Сьогодні Конституційний Суд України на засіданні о 10 годині дослідить питання автоматичної фіксації порушень ПДР.
Підставою для розгляду стали конституційні скарги трьох громадян України, які просять перевірити на відповідність Конституції України положень:
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- ч.1 ст.14-2 КУпАП (Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису),
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- ч.5 ст.279-1 КУпАП (Розгляд справ про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).
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На думку авторів конституційних скарг, оспорювані положення не відповідають нормам Конституції України, зокрема
ч.2 ст.61 та ч.3 ст.62 КУ.
Скаржники вважають, що автофіксація порушує: презумцію невинуватості, індивідуалізацію юридичної відповідальності, право на професійну правничу допомогу.
Позиція МВС
Олексій Білошицький пояснив, на чому наполягає МВС.
"Наша позиція базується не тільки на нормах вітчизняного законодавства, але і підкріплена загальноєвропейськими правовими принципами і рішеннями ЄСПЛ.
Безпека дорожнього руху — завдання не тільки поліції, МВС і інших органів державної влади та місцевого самоврядування. Є також обов’язки й культура поведінки громадян на дорозі, які є безпосередніми учасниками дорожнього руху. Адже саме недотримання ПДР призводить до травмувань та загибелі. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.
Важливо, що у більшості країн Європи працюють камери автофіксації порушень ПДР. Перед тим, як запустити це в Україні, ми ретельно вивчали досвід інших країн, де камери довели свою ефективність й наразі доводять її у нас", - пояснив він.
Білошицький нагадав, що робота камер позитивно впливає на зниження рівня аварійності. Вони встановлюються у місцях, де за статистикою у ДТП загинули й травмувалися найбільше учасників дорожнього руху.
"Так от, за час функціонування камер нам вдалося досягнути на цих ділянках доріг зниження кількості ДТП з потерпілими та загиблими втричі. А наша мета проста — "Vision Zero" на наших дорогах!
І на останок, ст. 3 Конституції України: Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю!
Тож сподіваюсь, ми збережемо ще не одне життя на дорозі", - резюмував Білошицький.