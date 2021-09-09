КСУ сегодня рассмотрит вопрос автофиксации нарушений ПДД. В МВД объяснили свою позицию

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Киев  •  УНН

 • 37058 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня Конституционный Суд Украины рассмотрит конституционность норм Административного кодекса (КоАП), позволяющих привлекать к ответственности владельцев транспортных средств, которые были зафиксированы системой автофиксации нарушений ПДД. Как пояснил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, действующие нормы об административной ответственности владельцев транспортных средств не противоречат Конституции и европейской практике, сообщает УНН.

Детали

Сегодня Конституционный Суд Украины на заседании в 10:00 исследует вопрос автоматической фиксации нарушений ПДД.

Основанием для рассмотрения стали конституционные жалобы трех граждан Украины, которые просят проверить на соответствие Конституции Украины положений:

  • ч.1 ст.14-2 КоАП (Ответственность за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, и за нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи),
  • ч.5 ст.279-1 КУоАП (Рассмотрение дел об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированном в автоматическом режиме, и о нарушении правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированном в режиме фотосъемки (видеозаписи).

По мнению авторов конституционных жалоб, оспариваемые положения не соответствуют нормам Конституции Украины, в частности ч.2 ст.61 и ч.3 ст.62 КУ.

Жалобщики считают, что автофиксация нарушает: презумцию невиновности, индивидуализацию юридической ответственности, право на профессиональную юридическую помощь.

Позиция МВД

Алексей Билошицкий объяснил, на чем настаивает МВД.

"Наша позиция базируется не только на нормах отечественного законодательства, но и подкреплена общеевропейскими правовыми принципами и решениями ЕСПЧ.

Безопасность дорожного движения - задача не только полиции, МВД и других органов государственной власти и местного самоуправления. Есть также обязанности и культура поведения граждан на дороге, которые являются непосредственными участниками дорожного движения. Ведь именно несоблюдение ПДД приводит к травмам и гибели. А превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.

Важно, что в большинстве стран Европы работают камеры автофиксации нарушений ПДД. Перед тем, как запустить это в Украине, мы тщательно изучали опыт других стран, где камеры доказали свою эффективность и сейчас доказывают ее у нас", - пояснил он.

Билошицкий напомнил, что работа камер положительно влияет на снижение уровня аварийности. Они устанавливаются в местах, где по статистике в ДТП погибли и травмированы больше всего участников дорожного движения.

"Так вот, за время функционирования камер нам удалось достичь на этих участках дорог снижения количества ДТП с пострадавшими и погибшими втрое. А наша цель проста - "Vision Zero" на наших дорогах!

И напоследок, ст. 3 Конституции Украины: Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью!

Поэтому надеюсь, мы сохраним еще не одну жизнь на дороге", - резюмировал Билошицкий.

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