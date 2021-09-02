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Завтра ще на трьох автомобільних дорогах України запрацює фотовідеофіксація порушень ПДР

Завтра ще на трьох автомобільних дорогах України запрацює фотовідеофіксація порушень ПДР

Київ • УНН

 • 15145 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Починаючи з 3 вересня ще на трьох автомобільних дорогах України запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Про це повідомив начальник департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Цитата

“3-го вересня на автомобільних дорогах Вінницької, Львівської, та Чернігівської областей, а також у містах Полтава, Миколаїв, Харків та Хуст запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі”, — заявив Білошицький.

Деталі

Так, у Вінницькій області запрацюють 5 приладів контролю, у Львівській області 1 прилад, у Чернігівській 4 прилади, у місті Миколаїв 2 прилади, у Полтаві 3 прилади, у Харкові 3 прилади, у місті Хуст 3 прилади. Зазначається, що в усіх вищезгаданих регіонах будуть встановлені прилади контролю “Каскад”.

Він також додав, що наразі автоматично фіксують правопорушення 97 приладів контролю.

Нагадаємо

В Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. За час роботи системи автоматичної фотовідеофіксації кількість правопорушень на дорогах зменшилася у 8 разів.

Проект фотовідеофіксації порушень ПДР було запроваджено в Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях.

У червні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у МВС розробляють законопроект, згідно з яким водії самостійно зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху у додатку “Дія”, які будуть допущені іншими водіями.

У липні група народних депутатів, зокрема, і з фракції “Слуга народу”, зареєстрували у парламенті законопроект, який дає право “сповіщати” про порушення правил дорожнього руху і отримувати за це гроші.

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