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Завтра еще на трех автомобильных дорогах Украины заработает фотовидеофиксация нарушений ПДД

Киев  •  УНН

 • 15135 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Начиная с 3 сентября еще на трех автомобильных дорогах Украины заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

Цитата

“3 сентября на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме”, — заявил Билошицкий.

Детали

Так, в Винницкой области заработают 5 приборов контроля, во Львовской области 1 прибор, в Черниговской 4 прибора в городе Николаев 2 прибора, в Полтаве 3 прибора, в Харькове 3 прибора, в городе Хуст 3 прибора. Отмечается, что во всех вышеупомянутых регионах будут установлены приборы контроля “Каскад”.

Он также добавил, что сейчас автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов контроля.

Напомним

В Украине 1 июня 2020 года официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. За время работы системы автоматической фотовидеофиксации количество правонарушений на дорогах уменьшилась в 8 раз.

Проект фотовидеофиксации нарушений ПДД был введен в Киеве, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

В июне заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в МВД разрабатывают законопроект, согласно которому водители самостоятельно смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения в приложении “Дия”, которые будут допущены другими водителями.

В июле группа народных депутатов, в том числе и из фракции “Слуга народа”, зарегистрировали в парламенте законопроект, который дает право “сообщать” о нарушении правил дорожного движения и получать за это деньги.

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