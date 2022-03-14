За 18 днів агресії проти України щодо Росії запровадили 3612 різних санкцій - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Проти Росії за агресію проти України за 18 днів з моменту російського вторгнення світова спільнота запровадила вже 3612 обмежувальних заходів. Про це повідомив на брифінгу у понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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“Загалом проти Росії у покарання за брутальне порушення міжнародного права і російську агресію проти України за 18 днів з моменту вторгнення світова спільнота запровадила вже 3612 обмежувальних заходів – так називаються санкції юридичною мовою”, - повідомив Кулеба.
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З його слів, разом з обмеженнями, які вводились з 2014 року, загальна кількіссть санкцій, запроваджених проти Росії, становить 6366.
“Наразі Росія випередила Іран та Північну Корею та перетворилась на підсанкційного лідера світу”, - додав міністр.
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Як писав УНН, Євросоюз має намір ухвалити четвертий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну вже найближчим часом.