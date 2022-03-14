За 18 дней агрессии против Украины в отношении России ввели 3612 различных санкций - Кулеба

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“В целом против России в наказание за грубое нарушение международного права и российскую агрессию против Украины за 18 дней с момента вторжения мировое сообщество ввело уже 3612 ограничительных мер - так называются санкции юридическим языком”, - сообщил Кулеба.

Детали

По его словам, вместе с ограничениями, которые вводились с 2014 года, общее количество санкций, введенных против России, составляет 6366.

“Сейчас Россия опередила Иран и Северную Корею и превратилась в подсанкционного лидера мира”, - добавил министр.

Ранее

Как писал УНН, Евросоюз намерен принять четвертый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину уже в ближайшее время.