За 1 хвилину: Any.Cash інтегрував можливість верифікації через застосунок Дія
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Тепер користувачі зможуть пройти верифікацію за допомогою застосунку Дiя – швидко та безпечно. Мультивалютний криптогаманець Any.Cash інтегрував можливість верифікації за допомогою застосунку Дiя.
“Всі, хто тільки починає користуватися криптовалютою, потребують зрозумілого та зручного інструменту. Наша команда постійно працює у цьому напрямку та розвиває продукт. Тому сьогодні обмінювати кошти через Any.Cash так само просто, як надіслати повідомлення до месенджера. Сподіваємося, завдяки інтеграції більше людей дізнається, що робота з криптовалютою може бути доступною та зрозумілою”, - зазначають представники Any.Cash.
Нововведення дозволяє користувачеві проходити верифікацію лише за 1 хвилину. Для цього потрібно лише мати ID-картку або закордонний паспорт у застосунку Дія.
Як проходить верифікація?
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- Відкриваєте телеграм-бот Any.Cash;
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- Обираєте “Налаштування”;
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- Обираєте функцію “Ліміти та верифікація”;
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- Натискаєте на кнопку “Підтвердити ПІБ”;
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- У варіантах підтвердження ПІБ, обираєте Дію;
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- Автоматично відкривається застосунок Дія;
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Натискаєте на кнопку “Пiдписати”, щоб підтвердити передачу копії цифрового документа для проходження верифікації.
Команда Any.Cash продовжить працювати над подальшим покращенням та додавати новий функціонал у бот. Актуальну інформацію про нововведення можна дізнатися у блозі компанії, а також у соціальних мережах: Telegram, Twitter та Facebook.
Про Any.Cash
Any.Cash — мультивалютний криптогаманець в Telegram, що підтримує основні: крипто (BTC, USDT, ETH, LTC, TRC), а також фіатні валюти (UAH, EUR, USD, KZT). Завдяки Any.Cash користувачі можуть здійснювати моментальне виведення на картки Visa/MasterCard та міжнародні банківські перекази в EUR з мінімальною комісією. Продукту довіряє понад 1 млн користувачів.