За 1 минуту: Any.Cash интегрировал возможность верификации через приложение Дія

“Все, кто только начинает пользоваться криптовалютой, нуждаются в понятном и удобном инструменте. Наша команда постоянно работает в этом направлении и развивает продукт. Поэтому сегодня обменивать средства через Any.Cash так же просто, как отправить сообщение в мессенджер. Надеемся, благодаря интеграции больше людей узнает, что работа с криптовалютой может быть доступной и понятной”, - отмечают представители Any.Cash.

Нововведение позволяет пользователю проходить верификацию всего за 1 минуту. Для этого нужно лишь иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении Дія.

Как проходит верификация?



Открываете телеграм-бот Any.Cash;



Выбираете “Настройки”;



Выбираете функцию “Лимиты и верификация”;



Нажимаете на кнопку “Подтвердить ФИО”;



В вариантах подтверждения ФИО, выбираете Дія;



Автоматически открывается приложение Дія;



Нажимаете на кнопку “Подписать”, чтобы подтвердить передачу копии цифрового документа для прохождения верификации.

Команда Any.Cash продолжит работать над дальнейшим улучшением и добавлять новый функционал в бот. Актуальную информацию о нововведениях можно узнать в блоге компании, а также в социальных сетях: Telegram, Twitter и Facebook.

О Any.Cash

Any.Cash — Мультивалютный криптокошелек в Telegram, поддерживающий основные: крипто (BTC, USDT, ETH, LTC, TRC), а также фиатные валюты (UAH, EUR, USD, KZT). Благодаря Any.Cash пользователи могут осуществлять моментальный вывод на карты Visa/MasterCard и международные банковские переводы в EUR с минимальной комиссией. Продукту доверяет более 1 млн пользователей.