З жовтня українці зможуть отримувати у готівці пільги по комуналці

Як зазначили в прес-службі, відповідно до ухваленого рішення паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі - готівкова і безготівкова. Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через "Ощадбанк". Для цього АТ “Ощадбанк” вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг. Після того, “Ощадбанк” здійснюватиме переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та АТ “Ощадбанк”.

Такий механізм буде зручним для тих споживачів, які хочуть зекономити час на оплату житлово-комунальних послуг.

Пільги у готівковій формі призначатимуться усім бажаючим пільговикам на підставі поданих особисто заяв до органів соціального захисту населення, які формуватимуть щомісяця до 25 числа реєстри пільговиків для виплати пільг у готівковій формі і передаватимуть їх Мінсоцполітики. Міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до АТ "Ощадбанк" та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг.

Таким чином, кошти надходитимуть на особисті рахунки пільговиків.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що уряд України планує поступово монетизувати всі існуючі пільги — за прикладом монетизації комунальних субсидій.