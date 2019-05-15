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С октября украинцы смогут получать наличными льготы по коммуналке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. С первого октября 2019 года в Украине стартует монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с принятым решением будут параллельно функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная. Льготы в безналичной форме назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через "Ощадбанк". Для этого АО "Ощадбанк" будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот. После того, "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и АО "Ощадбанк".

Такой механизм будет удобным для тех потребителей, которые хотят сэкономить время на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, который будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитике. Министерство, обработав полученные реестры, будут направлять их в АО "Ощадбанк" и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот.
Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников.

Напомним, ранее УНН сообщал, что правительство Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы - по примеру монетизации коммунальных субсидий.

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