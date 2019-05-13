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Уряд планує поступово монетизувати всі існуючі пільги

Уряд планує поступово монетизувати всі існуючі пільги

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Уряд України планує поступово монетизувати всі існуючі пільги — за прикладом монетизації комунальних субсидій. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу урядового порталу.

“У минулому році ми зробили реєстр субсидіантів... Друге, що ми реалізували — з 1 січня почали монетизувати субсидію всім, хто її отримував вперше. Це не можна завершувати. Далі у нас на черзі монетизувати всі пільги”, — сказав прем’єр-міністр.

Гройсман наголосив, що монетизація субсидій — це не експеримент, а фундаментальний проект, який важливо продовжувати.

Він також відзначив, що поганої статистики неплатежів — через монетизацію субсидій — немає.

“Панікери намагаються це накручувати (тему неплатежів — ред..). Але це гроші людей і не треба за людей вирішувати, куди ці гроші дівати. Споживач буде намагатися берегти ці кошти, заощаджувати, економити, щоб залишити частинку цих грошей собі”, — додав Гройсман.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення схвалив рекомендації для Кабінету міністрів щодо надання субсидії готівковою.

Українські Національні Новини

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