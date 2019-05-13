Правительство планирует постепенно монетизировать все существующие льготы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Правительство Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы - по примеру монетизации коммунальных субсидий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.
"В прошлом году мы сделали реестр субсидиантов... Второе, что мы реализовали - с 1 января начали монетизировать субсидию всем, кто получал впервые. Это нельзя завершать. Далее у нас на очереди монетизировать все льготы", - сказал премьер-министр.
Гройсман отметил, что монетизация субсидий - это не эксперимент, а фундаментальный проект, важно продолжать.
Он также отметил, что плохой статистики неплатежей из-за монетизацию субсидий - нет.
"Паникеры пытаются это накручивать (тему неплатежей - ред.). Но это деньги людей и не надо за людей решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, чтобы оставить частичку этих денег себе", - добавил Гройсман.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил рекомендации для Кабинета министров о предоставлении субсидии наличкой.