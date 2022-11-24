росія перекинула десантників із Херсона на Донбас – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. росія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи повітряно-десантних військ на Донецький і Луганський напрямки. Про це повідомляє УНН із посиланням на останній звіт розвідки міністерства оборони Великої Британії.
Деталі
Розвідники зазначають, що з вересня по жовтень найбільш ослаблені підрозділи повітряно-десантних військ (ВДВ) рф брали участь в обороні контрольованої росією території на захід від річки Дніпро в Херсонській області. Окремі підрозділи десантників були підсилені мобілізованими резервістами.
"Хоча цей погано навчений персонал послабить нібито елітний потенціал ВДВ, росія, ймовірно, усе одно розподілить ці підрозділи в секторах, які вважаються особливо важливими", - ідеться у повідомленні.
За даними МО Британії, потенційні оперативні завдання ВДВ включають підтримку оборони на ділянці Кремінна-Сватове Луганської області або посилення наступальних дій на місто Бахмут Донецької області.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу було знищено 310 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 85 720.