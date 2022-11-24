Ще мінус 310: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. За добу Збройні сили України знищили 310 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 85 720. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 24.11 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 85720 (+310) осіб,
• танків ‒ 2898 (+1) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,
• артилерійських систем – 1889 (+2) од,
• РСЗВ – 395 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
• літаків – 278 (+0) од,
• гелікоптерів – 261 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1547 (+10),
• крилаті ракети ‒ 531 (+51),
• кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,
• спеціальна техніка ‒ 161 (+0).