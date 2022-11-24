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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24497 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 57392 перегляди

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Ще мінус 310: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів

Ще мінус 310: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів

Київ • УНН

 • 1033653 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. За добу Збройні сили України знищили 310 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 85 720. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 24.11 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ приблизно 85720 (+310) осіб,

• танків ‒ 2898 (+1) од,

• бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,

• артилерійських систем – 1889 (+2) од,

• РСЗВ – 395 (+0) од,

• засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

• літаків  – 278 (+0) од,

• гелікоптерів  – 261 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1547 (+10),

• крилаті ракети ‒ 531 (+51),

• кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,

• спеціальна техніка  ‒ 161 (+0).

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