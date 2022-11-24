Еще минус 310: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 310 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 85 720. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 24.11 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 85720 (+310) человек,
• танков ‒ 2898 (+1) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5837 (+7) ед,
• артиллерийских систем –1889 (+2) ед,
• РСЗВ–395 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
• самолетов – 278 (+0) ед,
• вертолетов – 261 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня –1547 (+10),
• крылатые ракеты – 531 (+51),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4400 (+4) ед,
• специальная техника ‒ 161 (+0).