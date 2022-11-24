Еще минус 310: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

КИЕВ. 22 ноября. УНН. За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 310 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 85 720. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.