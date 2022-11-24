россия перебросила десантников из Херсона на Донбасс – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. россия, вероятно, передислоцировала основные подразделения воздушно-десантных войск на Донецкое и Луганское направления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на последний отчет разведки министерства обороны Великобритании.
Детали
Разведчики отмечают, что с сентября по октябрь наиболее ослабленные подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) рф принимали участие в обороне контролируемой россией территории к западу от реки Днепр в Херсонской области. Отдельные подразделения десантников были усилены мобилизованными резервистами.
"Хотя этот плохо обученный персонал ослабит якобы элитный потенциал ВДВ, россия, вероятно, все равно распределит эти подразделения в секторах, которые считаются особенно важными", – говорится в сообщении.
По данным МО Британии, потенциальные оперативные задачи ВДВ включают в себя поддержку обороны на участке Кременно-Сватово Луганской области или усиление наступательных действий на город Бахмут Донецкой области.
Напомним
Генштаб ВС Украины сообщил, что за сутки было уничтожено 310 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 85 720.