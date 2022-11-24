россия перебросила десантников из Херсона на Донбасс – британская разведка

Детали

Разведчики отмечают, что с сентября по октябрь наиболее ослабленные подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) рф принимали участие в обороне контролируемой россией территории к западу от реки Днепр в Херсонской области. Отдельные подразделения десантников были усилены мобилизованными резервистами.

"Хотя этот плохо обученный персонал ослабит якобы элитный потенциал ВДВ, россия, вероятно, все равно распределит эти подразделения в секторах, которые считаются особенно важными", – говорится в сообщении.

По данным МО Британии, потенциальные оперативные задачи ВДВ включают в себя поддержку обороны на участке Кременно-Сватово Луганской области или усиление наступательных действий на город Бахмут Донецкой области.

Напомним

Генштаб ВС Украины сообщил, что за сутки было уничтожено 310 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 85 720.