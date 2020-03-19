З Єгипту до України у четвер вилетіли понад 21 тисяча громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. До батьківщини у четвер ввечері з Єгипту вилетіло 21748 українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерство закордонних справ України.
"Станом на 21:00 19 березня з м. Шарм ель-Шейх вилетіло 19 012 українців, з м. Хургада – 2 736",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що ситуація з поверненням туристів в Україну з міст Шарм ель-Шейх та Хургада є повністю контрольованою. Усі туроператори виконують свої зобов’язання.
"Очікується, що 19 березня на Батьківщину повернуться усі громадяни України, які перебували на карантині в готелях Шарм ель-Шейху та Хургади",- зазначається в повідомленні.
Також консул України перебуває в Шарм-ель-Шейх та підтримує постійний зв’язок з представництвами туроператорів та нашими громадянами.
Нагадаємо, за чотири дні, з 14 по 18 березня 2020 року, 44 тисячі громадян повернули до України авіаперевезеннями.