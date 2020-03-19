Из Египта в Украину в четверг вылетели более 21 тысячи граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На родину в четверг вечером из Египта вылетели 21748 украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"По состоянию на 21:00 19 марта из Шарм эль-Шейха вылетело 19012 украинцев, из г. Хургада - 2736", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм эль-Шейх и Хургада полностью контролируемая. Все туроператоры выполняют свои обязательства.
"Ожидается, что 19 марта на Родину вернутся все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях Шарм эль-Шейха и Хургады", - отмечается в сообщении.
Также консул Украины находится в Шарм-эль-Шейх и поддерживает постоянную связь с представительствами туроператоров и нашими гражданами.
Напомним, за четыре дня, с 14 по 18 марта 2020 года, 44 000 граждан вернулись в Украину авиаперевозками.