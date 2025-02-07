З візитом до США поїхали 37 депутатів і за власні кошти - Стефанчук
Київ • УНН
Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що близько 37 депутатів відвідують США за власні кошти. Візит спрямований на відновлення стосунків з Конгресом США та включає представників як опозиції, так і монобільшості.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що з візитом до США поїхали близько 37 народних депутатів і за власні кошти. Так спікер парламенту відповів на запитання про вчорашню заяву Президента Володимира Зеленського про "постійні" відрядження нардепів, пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Перед Україною стоїть дуже важлива задача – перезавантажити наші відносини з стратегічним партнером, США. І ми робимо це системно на всіх рівнях, у тому числі на рівні відновлення стосунків з Конгресом США. Саме тому велика делегація – здається, 37 людей – яку половина складає опозиція, а половина – монобільшість, щоб системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків
Стефанчук запевнив, що всі депутати перебувають там "не за державні кошти, поїхали власним коштом".
Доповнення
6 лютого Президент України Володимир Зеленський розкритикував народних депутатів, які перебувають у міжнародних відрядженнях.
Національний молитовний сніданок за участю президента США, членів адміністрації та Конгресу – це щорічна зустріч представників влади, громадських організацій, лідерів релігійних конфесій, бізнесу, з метою обговорення важливих питань та молитви. Він проходить у стінах Конгресу та у готелі "Гілтон", де традиційно проходить також саміт Міжнародної релігійної свободи.