З візитом до США поїхали 37 депутатів і за власні кошти - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що з візитом до США поїхали близько 37 народних депутатів і за власні кошти. Так спікер парламенту відповів на запитання про вчорашню заяву Президента Володимира Зеленського про "постійні" відрядження нардепів, пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Перед Україною стоїть дуже важлива задача – перезавантажити наші відносини з стратегічним партнером, США. І ми робимо це системно на всіх рівнях, у тому числі на рівні відновлення стосунків з Конгресом США. Саме тому велика делегація – здається, 37 людей – яку половина складає опозиція, а половина – монобільшість, щоб системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків – сказав він у кулуарах конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного».

Стефанчук запевнив, що всі депутати перебувають там "не за державні кошти, поїхали власним коштом".

Доповнення

6 лютого Президент України Володимир Зеленський розкритикував народних депутатів, які перебувають у міжнародних відрядженнях.

Національний молитовний сніданок за участю президента США, членів адміністрації та Конгресу – це щорічна зустріч представників влади, громадських організацій, лідерів релігійних конфесій, бізнесу, з метою обговорення важливих питань та молитви. Він проходить у стінах Конгресу та у готелі "Гілтон", де традиційно проходить також саміт Міжнародної релігійної свободи.