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С визитом в США поехали 37 депутатов и за собственные средства - Стефанчук

С визитом в США поехали 37 депутатов и за собственные средства - Стефанчук

Киев  •  УНН

 • 10613 просмотра

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Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что около 37 депутатов посещают США за собственные средства. Визит направлен на восстановление отношений с Конгрессом США и включает представителей как оппозиции, так и монобольшинства.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что с визитом в США поехали около 37 народных депутатов и за собственные средства. Так спикер парламента ответил на вопрос о вчерашнем заявлении Президента Владимира Зеленского о «постоянных» командировках нардепов, пишет УНН со ссылкой на «Радио Свобода».

Перед Украиной стоит очень важная задача - перезагрузить наши отношения со стратегическим партнером, США. И мы делаем это системно на всех уровнях, в том числе на уровне восстановления отношений с Конгрессом США. Именно поэтому большая делегация - кажется, 37 человек - которую половина составляет оппозиция, а половина - монобольшинство, чтобы системно работать с сенаторами для налаживания отношений

- сказал он в кулуарах конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня».

Стефанчук заверил, что все депутаты находятся там «не за государственные средства, поехали за свой счет».

Дополнение

6 февраля Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов, которые находятся в международных командировках.

Национальный молитвенный завтрак с участием президента США, членов администрации и Конгресса - это ежегодная встреча представителей власти, общественных организаций, лидеров религиозных конфессий, бизнеса, с целью обсуждения важных вопросов и молитвы. Он проходит в стенах Конгресса и в отеле «Хилтон», где традиционно проходит также саммит Международной религиозной свободы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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