Вибух у Мелітополі: з вірогідністю у 90% колаборант зубарєв загинув - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Колаборант максим зубарєв, який постраждав через вибух автомобіля у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, з вірогідністю у 90% загинув. Про це під час брифінгу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Що стосується зубарєва, то ми починаємо отримувати звістки, що все ж таки він не вижив. За його життя намагалися боротися лікарі, але врятувати його не змогли. Ця інформація на 100% не підтверджена, проте є 90% вірогідність", - повідомив він.
Доповнення
У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області сьогодні, 3 квітня, стався вибух автомобіля на одному з проспектів.
Федоров повідомив, що внаслідок вибуху постраждав колаборант максим зубарєв.