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Вибух автівки у Мелітополі: мер повідомив, що постраждав колаборант зубарєв

Вибух автівки у Мелітополі: мер повідомив, що постраждав колаборант зубарєв

Київ • УНН

 • 913050 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Через вибух автомобіля у Мелітополі постраждав колаборант максим зубарєв. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Стало відомо, у кого із мелітопольських зрадників ранок не склався. Від "несправності" автівки постраждав любитель всього комуністичного максим зубарєв», - написав Федоров.

Деталі

Мер повідомив, що зубарєв пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію.

«У зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час"», - додав Федоров.

Доповнення

Раніше Федоров повідомляв, що у тимчасово захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області стався вибух автомобіля на одному з проспектів.

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