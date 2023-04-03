Вибух автівки у Мелітополі: мер повідомив, що постраждав колаборант зубарєв
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Через вибух автомобіля у Мелітополі постраждав колаборант максим зубарєв. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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«Стало відомо, у кого із мелітопольських зрадників ранок не склався. Від "несправності" автівки постраждав любитель всього комуністичного максим зубарєв», - написав Федоров.
Деталі
Мер повідомив, що зубарєв пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію.
«У зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час"», - додав Федоров.
Доповнення
Раніше Федоров повідомляв, що у тимчасово захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області стався вибух автомобіля на одному з проспектів.