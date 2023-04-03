Взрыв машины в Мелитополе: мэр сообщил, что пострадал коллаборант зубарев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Из-за взрыва автомобиля в Мелитополе пострадал коллаборант максим зубарев. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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«Стало известно, у кого из мелитопольских предателей утро не задалось. От "неисправности" машины пострадал любитель всего коммунистического максим зубарев», - написал Федоров.
Детали
Мэр сообщил, что зубарев пошел на сотрудничество с врагом одним из первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.
«У зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, поэтому ожидаемо, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время"», - добавил Федоров.
Дополнение
Ранее Федоров сообщал, что во временно захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области произошел взрыв автомобиля на одном из проспектов.