Взрыв машины в Мелитополе: мэр сообщил, что пострадал коллаборант зубарев

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«Стало известно, у кого из мелитопольских предателей утро не задалось. От "неисправности" машины пострадал любитель всего коммунистического максим зубарев», - написал Федоров.

Детали

Мэр сообщил, что зубарев пошел на сотрудничество с врагом одним из первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.

«У зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, поэтому ожидаемо, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время"», - добавил Федоров.

Дополнение

Ранее Федоров сообщал, что во временно захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области произошел взрыв автомобиля на одном из проспектов.