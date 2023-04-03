У Мелітополі стався вибух авто - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області стався вибух автомобіля на одному з проспектів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Цитата
"У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б.Хмельницького. У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо", - написав Федоров.
З його слів, одразу ж на місце виїхали "швидкі".
Нагадаємо
2 квітня у Мелітополі повідомляли про “приліт” у локомотивне депо.