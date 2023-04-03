В Мелитополе произошел взрыв автомобиля - мэр

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"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б.Хмельницкого. У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", - написал Федоров.

По его словам, сразу же на место выехали "скорые".

Напомним

2 апреля в Мелитополе сообщали о “прилете” в локомотивное депо.