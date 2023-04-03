В Мелитополе произошел взрыв автомобиля - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области произошел взрыв автомобиля на одном из проспектов. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б.Хмельницкого. У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", - написал Федоров.
По его словам, сразу же на место выехали "скорые".
Напомним
2 апреля в Мелитополе сообщали о “прилете” в локомотивное депо.