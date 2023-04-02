Вибухова неділя для окупантів: у Мелітополі повідомляють про “приліт” у локомотивне депо
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У тимчасово-окупованому Мелітополі Запорізької області повідомляють про “приліт” у локомотивне депо, підтвердив міський голова Іван Федоров, передає УНН.
Це вже третій за тиждень вибух в окупованому місті.
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“Вибухова неділя для окупантів в Мелітополі. У місті лунають вибухи. Що палає у ворога цього разу, з'ясовуємо”, – зазначив Федоров.
Згодом, мер повідомив, що вибухи сталися на локомотивному депо.
"Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку", - повідомив він.
Інформацію також підтверджує російська сторона. Зокрема, голова руху "ми разом із росією" володимир рогов зазначив, що близько 09:48 у різних частинах міста було чути кілька вибухів. Зокрема, у локомотивне депо є “прильоти”.
Доповнення
29 березня у Мелітополі вибухи прогриміли в районі підстанції локомотивного депо. У північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.