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Вибухова неділя для окупантів: у Мелітополі повідомляють про “приліт” у локомотивне депо

Вибухова неділя для окупантів: у Мелітополі повідомляють про “приліт” у локомотивне депо

Київ • УНН

 • 729564 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У тимчасово-окупованому Мелітополі Запорізької області повідомляють про “приліт” у локомотивне депо, підтвердив міський голова Іван Федоров, передає УНН.

Це вже третій за тиждень вибух в окупованому місті. 

Цитата

“Вибухова неділя для окупантів в Мелітополі. У місті лунають вибухи. Що палає у ворога цього разу, з'ясовуємо”, – зазначив Федоров.

Згодом, мер повідомив, що вибухи сталися на локомотивному депо.

"Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку", - повідомив він.

Інформацію також підтверджує російська сторона. Зокрема, голова руху "ми разом із росією" володимир рогов зазначив, що близько 09:48 у різних частинах міста було чути кілька вибухів. Зокрема, у локомотивне депо є “прильоти”.

Доповнення

29 березня у Мелітополі вибухи прогриміли в районі підстанції локомотивного депо. У північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.

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