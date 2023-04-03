Взрыв в Мелитополе: с вероятностью в 90% коллаборант зубарев погиб - Федоров

Цитата

"Что касается зубарева, то мы начинаем получать известия, что все же он не выжил. За его жизнь пытались бороться врачи, но спасти его не смогли. Эта информация на 100% не подтверждена, однако есть 90% вероятность", - сообщил он.

Дополнение

Во временно захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области сегодня, 3 апреля, произошел взрыв автомобиля на одном из проспектов.

Федоров сообщил, что в результате взрыва пострадал коллаборационист максим зубарев.