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Взрыв в Мелитополе: с вероятностью в 90% коллаборант зубарев погиб - Федоров

Киев • УНН

 • 1275029 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Коллаборант максим зубарев, который пострадал из-за взрыва автомобиля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, с вероятностью в 90% погиб. Об этом во время брифинга рассказал мэр города Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

"Что касается зубарева, то мы начинаем получать известия, что все же он не выжил. За его жизнь пытались бороться врачи, но спасти его не смогли. Эта информация на 100% не подтверждена, однако есть 90% вероятность", - сообщил он.

Дополнение

Во временно захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области сегодня, 3 апреля, произошел взрыв автомобиля на одном из проспектов.

Федоров сообщил, что в результате взрыва пострадал коллаборационист максим зубарев.

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