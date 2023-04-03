Взрыв в Мелитополе: с вероятностью в 90% коллаборант зубарев погиб - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Коллаборант максим зубарев, который пострадал из-за взрыва автомобиля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, с вероятностью в 90% погиб. Об этом во время брифинга рассказал мэр города Иван Федоров, передает УНН.
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"Что касается зубарева, то мы начинаем получать известия, что все же он не выжил. За его жизнь пытались бороться врачи, но спасти его не смогли. Эта информация на 100% не подтверждена, однако есть 90% вероятность", - сообщил он.
Дополнение
Во временно захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области сегодня, 3 апреля, произошел взрыв автомобиля на одном из проспектов.
Федоров сообщил, что в результате взрыва пострадал коллаборационист максим зубарев.