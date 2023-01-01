З України минулої доби виїхали 22 тисячі осіб: які сьогодні черги на кордонах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З України минулої доби виїхали 22 тисячі осіб. 13 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інформує УНН.
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«З України минулої доби вибули 22 тисячі осіб. 13 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Водночас повернулись до України за минулу добу 25 тис. осіб, 23 тисяч з них – українці», - ідеться у повідомленні.
Деталі
За попередню добу пасажиропотік на українсько-польському кордоні зменшився вдвічі. Накопичення легкових автомобілів та автобусів не спостерігалось в обох напрямках.
Станом на 10:30 1 січня пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють в штатному режимі. Впродовж попередньої доби кількість громадян, які в’їжджають в Україну перевищила кількість тих, які виїжджають.
«Сьогодні вранці на усіх пунктах пропуску відсутні черги з легкових автомобілів та автобусів в обох напрямках. Рекомендуємо враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через відключення електроенергії», - зазначають у відомстві.
Зазначається, що за цей період було оформлено 17 вантажівок з гуманітарною допомогою.
За даними прикордонників, за спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 9 осіб – 1 з них намагалася незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 8 осіб затримані поза ними.
Крім того, на виїзд з країни не пропущено 5 чоловіків, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів про «непридатність до військової служби» та «інвалідність». У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.
Доповнення
Перед новорічно-різдвяними святами до України стало в'їжджати більше людей, ніж виїжджати з країни.