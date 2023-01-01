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Из Украины за прошедшие сутки выехали 22 тысячи человек: какие сегодня очереди на границах

Из Украины за прошедшие сутки выехали 22 тысячи человек: какие сегодня очереди на границах

Киев • УНН

 • 1688358 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Из Украины за прошлые сутки выехали 22 тысячи человек. 13 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, информирует УНН.

Цитата

«Из Украины за прошлые сутки выбыли 22 тысячи человек. 13 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы. В то же время вернулись в Украину за минувшие сутки 25 тыс. человек, 23 тысячи из них - украинцы», - говорится в сообщении.

Детали

За предыдущие сутки пассажиропоток на украинско-польской границе уменьшился вдвое. Накопление легковых автомобилей и автобусов не наблюдалось в обоих направлениях.

По состоянию на 10:30 1 января пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме. За прошедшие сутки количество граждан, которые въезжают в Украину, превысило количество выезжающих.

«Сегодня утром на всех пунктах пропуска отсутствуют очереди легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях. Рекомендуем учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска из-за отключения электроэнергии», - отмечают в ведомстве.

Отмечается, что за этот период было оформлено 17 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 9 человек - 1 из них пыталась незаконно пересечь границу в пункте пропуска, еще 8 человек задержаны вне них.

Кроме того, на выезд из страны не пропущено 5 мужчин, поскольку пограничники обнаружили признаки подделки их документов о «непригодности к военной службе» и «инвалидности». В действиях мужчин имеются признаки правонарушений, предусмотренных статьями 336 и 358 Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Перед новогодне-рождественскими праздниками в Украину стало въезжать больше людей, чем уезжать из страны.

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