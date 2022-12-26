Перед святами більше людей стало повертатися в Україну - прикордонники

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"Станом на 10:00 26 грудня пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють в штатному режимі. Впродовж попередніх двох діб кількість громадян, які в’їжджають в Україну, перевищила кількість тих, які виїжджають", - йдеться у повідомленні управління у Facebook.

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За даними ДПСУ, лише за25 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 71 тисяча осіб та 14 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули 29 тисяч осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували 42 тисячі осіб, 39 тисяч з них – наші співвітчизники.

Як повідомляється, сьогодні вранці на усіх пунктах пропуску черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду до Польщі були відсутні. Лише у «Шегинях» на в’їзд в Україну очікувало 30 легковиків.

Значно зменшилось накопичення вантажівок перед пунктами пропуску, вказали прикордонники. Зокрема у «Раві-Руській» зупинилось 310 ваговозів, у «Устилузі» – 60. Зі сторони суміжної держави у пунктах пропуску «Ягодин», «Краківець», «Рава-Руська», «Грушів» та «Устилуг» черги з вантажівок сягають від 70 до 300.

"Пасажирські автобуси очікують у черзі на в’їзд у двох пунктах пропуску. Зокрема у «Краківці» – 9, у «Шегинях» – 13", - зазначили у ДПСУ.

У відомстві наголосили при цьому, що перетин кордону залежить від роботи усіх представників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску та працівників відповідних служб суміжної сторони. І закликали також враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через відключення електроенергії.

Нагадаємо

24 грудня на кордоні України на заході через збої у програмі спостерігалося збільшення черг.