Перед праздниками больше людей стало возвращаться в Украину - пограничники

ukru
Эксклюзив
16:00 • 41656 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 109798 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 118887 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 106255 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101422 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 84273 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110166 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135756 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122890 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136602 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 121022 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 130847 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 127297 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 112512 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 55988 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 224987 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255579 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194275 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 199871 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235311 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 55962 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 112510 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117896 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125566 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140757 просмотра
Актуальное
Перед праздниками больше людей стало возвращаться в Украину - пограничники

Перед праздниками больше людей стало возвращаться в Украину - пограничники

Киев • УНН

 • 337563 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Перед новогодне-рождественскими праздниками, в минувшие выходные, в Украину стало въезжать больше людей, чем уезжать из страны. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 10:00 26 декабря пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме. В течение предыдущих двух суток количество граждан, которые въезжают в Украину, превысило количество выезжающих", - говорится в сообщении управления в Facebook.

Детали

По данным ГПСУ, только за 25 декабря западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 71 тысяча человек и 14 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли 29 тысяч человек. 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину за минувшие сутки проследовали 42 тысячи человек, 39 тысяч из них – наши соотечественники.

Как сообщается, сегодня утром на всех пунктах пропуска очереди из легковых автомобилей в направлении выезда в Польшу отсутствовали. Только в «Шегинях» на въезд в Украину ожидало 30 легковушек.

Значительно уменьшилось накопление грузовиков перед пунктами пропуска, указали пограничники. В частности в «Раве-Русской» остановилось 310 грузовиков, в «Устилуге» – 60. Со стороны сопредельного государства в пунктах пропуска «Ягодин», «Краковец», «Рава-Русская», «Грушев» и «Устилуг» очереди из грузовиков составляют от 70 до 300.

"Пассажирские автобусы ожидают в очереди на въезд в двух пунктах пропуска. В частности в «Краковке» – 9, в «Шегинях» – 13", - отметили в ГПСУ.

В ведомстве подчеркнули, что пересечение границы зависит от работы всех представителей контрольных служб, осуществляющих свою деятельность в пунктах пропуска и работников соответствующих служб смежной стороны. И призвали также учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска из-за отключения электроэнергии.

Напомним 

24 декабря на границе Украины на западе из-за сбоев в программе наблюдалось увеличение очередей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы