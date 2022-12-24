На кордоні України на заході через збої у програмі збільшилися черги

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Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомляє, що станом на 13:00 24 грудня пункти пропуску на західному кордоні, зокрема з Польщею, у передсвятковий період працюють в штатному режимі - залучили додатковий персонал.

"На жаль, збої у роботі інформаційних систем, зокрема системи «Шлях», адміністрування якої здійснює Державна служба України з безпеки на транспорті, нещодавно стали причиною збільшення черг на кордоні з усіма сусідніми країнами. Під час вирішення представниками Укртрансбезпеки даної проблеми, тимчасово не здійснювалося оформлення водіїв вантажівок і автобусів, що слідували через кордон", - зауважили в управлінні.

У ДПСУ зауважили, що фахівці з Укртрансбезпеки розв’язали цю проблему. І що бази даних та інформаційні системи, зокрема і «Шлях», функціонують справно.

В управлінні вказали, що впродовж останньої доби через західні кордони України пропущено понад 107 тисяч осіб, через кордон з Польщею – 68 500 людей. "Це найвищі показники з березня місяця, коли наші співвітчизники були змушені евакуйовуватися через початок збройного вторгнення", - додали у відомстві.

Наразі у напрямку виїзду до Польщі, як вказано, спостерігаються черги від 100 до 200 легкових автомобілів у пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Устилуг».

Щодо пасажирських автобусів, які очікують оформлення на виїзд до Польщі, ситуація наступна: до 10 автобусів перед «Равою-Руською» та «Грушевом», біля «Краківця» та «Шегинь» – по 11. У порівнянні з попередньою добою черги з пасажирських автобусів на виїзд з України зменшились, подекуди, у 3 рази. У черзі на в’їзд в Україну очікують від 90 до 180 легковиків (пункти пропуску «Краківець», «Шегині» та «Устилуг»).

Нагадаємо

Як повідомлялося, у передноворічний період на кордонах спостерігається зростання пасажиропотоку.