На кордоні України на заході через збої у програмі збільшилися черги

ukru
19:27 • 7353 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 36207 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 85191 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 136817 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 161567 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 337178 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217130 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192847 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 323708 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458868 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
91 %
748 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198007 перегляди

Колекція годинників та подарунок в понад 12 млн гривень від колишньої дружини - декларація Тищенка

31 березня, 10:55 • 54577 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 147568 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110727 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72522 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 337179 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 323709 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542395 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673693 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694210 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72522 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110727 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198007 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224165 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217113 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

На кордоні України на заході через збої у програмі збільшилися черги

На кордоні України на заході через збої у програмі збільшилися черги

Київ • УНН

 • 445486 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Через збої у роботі інформаційної системи «Шлях» збільшилися черги на західному кордоні з усіма сусідніми країнами, у тому числі з Польщею. Про це попередили в Держприкордонслужбі, пише УНН.

Деталі

Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомляє, що станом на 13:00 24 грудня пункти пропуску на західному кордоні, зокрема з Польщею, у передсвятковий період працюють в штатному режимі - залучили додатковий персонал.

"На жаль, збої у роботі інформаційних систем, зокрема системи «Шлях», адміністрування якої здійснює Державна служба України з безпеки на транспорті, нещодавно стали причиною збільшення черг на кордоні з усіма сусідніми країнами. Під час вирішення представниками Укртрансбезпеки даної проблеми, тимчасово не здійснювалося оформлення водіїв вантажівок і автобусів, що слідували через кордон", - зауважили в управлінні.

У ДПСУ зауважили, що фахівці з Укртрансбезпеки розв’язали цю проблему. І що бази даних та інформаційні системи, зокрема і «Шлях», функціонують справно.

В управлінні вказали, що впродовж останньої доби через західні кордони України пропущено понад 107 тисяч осіб, через кордон з Польщею – 68 500 людей. "Це найвищі показники з березня місяця, коли наші співвітчизники були змушені евакуйовуватися через початок збройного вторгнення", - додали у відомстві.

Наразі у напрямку виїзду до Польщі, як вказано, спостерігаються черги від 100 до 200 легкових автомобілів у пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Устилуг».

Щодо пасажирських автобусів, які очікують оформлення на виїзд до Польщі, ситуація наступна: до 10 автобусів перед «Равою-Руською» та «Грушевом», біля «Краківця» та «Шегинь» – по 11. У порівнянні з попередньою добою черги з пасажирських автобусів на виїзд з України зменшились, подекуди, у 3 рази. У черзі на в’їзд в Україну очікують від 90 до 180 легковиків (пункти пропуску «Краківець», «Шегині» та «Устилуг»).

Нагадаємо

Як повідомлялося, у передноворічний період на кордонах спостерігається зростання пасажиропотоку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,437.50
Золото
$3,157.02
Tesla
$258.01
Brent
$74.67
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,827.42