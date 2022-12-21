У передноворічний період на кордонах спостерігається зростання пасажиропотоку – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У передноворічний період на кордонах спостерігається збільшення пасажиропотоку. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Віктор Сампір, передає УНН.
Він зауважив, що у передноворічний період на кордонах спостерігається зростання кількості автотранспорту – як легкового, так і вантажного.
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«Однак, запевняю вас, що ми спільно з колегами, незважаючи на складну ситуацію в країні, докладемо усіх зусиль для забезпечення швидкого і комфортного перетину кордону для подорожуючих. За необхідності ми залучимо додатковий персонал і, таким чином, збільшимо кількість нарядів з перевірки документів та огляду автомобілів», – зазначив представник ДПСУ.
Представник прикордонного відомства звернув увагу на нещодавні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені Постановою КМУ від 27.01.1995 №57. Зокрема, наразі чоловіки призовного віку, внесені в систему «Шлях» обласними військовими адміністраціями, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону, а ті, які внесені в «Шлях» ліцензіатами (перевізниками) – не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.
«Досить часто особи, які внесені у систему «Шлях», не мають повного пакету документів для того, аби підтвердити інспектору мету і законність поїздки. Зокрема, за останній тиждень у одному тільки пункті пропуску «Шегині» відмовлено у перетині кордону майже двом сотням чоловіків» – зауважив офіцер.
Ще однією підставою для відмови у пропуску чоловікам через кордон є пред’явлення ними довідки до акту МСЕК, як документу, що посвідчує інвалідність. Віктор Сампір нагадав, що Постановою Уряду від 28.10.2022 №1212 даний документ виключений з переліку документів, необхідних для перетину державного кордону громадянами України.
«Тому, згідно з Правилами перетинання державного кордону громадянами України, на період дії на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги», - додав він.
Доповнення
Як писав УНН, через снігопад на пунктах пропуску утворилися черги з автівок, найдовші – на кордоні з Польщею.