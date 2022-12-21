В предновогодний период на границах наблюдается рост пассажиропотока – ГПСУ

Он отметил, что в предновогодний период на границах наблюдается рост количества автотранспорта – как легкового, так и грузового.

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«Однако, уверяю вас, что мы совместно с коллегами, несмотря на сложную ситуацию в стране, приложим все усилия для обеспечения быстрого и комфортного пересечения границы для путешественников. При необходимости мы привлечем дополнительный персонал и, таким образом, увеличим количество нарядов по проверке документов и осмотру автомобилей», – отметил представитель ГПСУ.

Представитель пограничного ведомства обратил внимание на недавние изменения к Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, которые утверждены Постановлением КМУ от 27.01.1995 №57. В частности, в настоящее время мужчины призывного возраста, внесенные в систему «Шлях» областными военными администрациями, могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, а те, которые внесены в «Шлях» лицензиатами (перевозчиками) – не более 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

«Довольно часто лица, внесенные в систему «Шлях», не имеют полного пакета документов для того, чтобы подтвердить инспектору цель и законность поездки. В частности, за последнюю неделю в одном только пункте пропуска «Шегини» отказано в пересечении границы почти двум сотням мужчин», – отметил офицер.

Еще одним основанием для отказа в пропуске мужчинам через границу является предъявление ими справки к акту МСЭК, как документа, удостоверяющего инвалидность. Виктор Сампир напомнил, что постановлением правительства от 28.10.2022 №1212 данный документ исключен из перечня документов, необходимых для пересечения государственной границы гражданами Украины.

«Поэтому, согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, на период действия на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, что подтверждает назначение социальной помощи», – добавил он.

Дополнение

Как писал УНН, из-за снегопада на пунктах пропуска образовались очереди из автомобилей, самые длинные – на границе с Польшей.



