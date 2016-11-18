З Угорщини курсуватиме потяг до Мукачевого - В.Омелян
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Закарпатті тривають роботи із запуску євроколії. Про це розповів Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час робочого візиту до області на території КП "Міжнародний аеропорт" Ужгород", передає кореспондент УНН.
В рамках проекту з Угорщини курсуватиме потяг до Мукачево.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, навесні запустять роботу Міжнародного аеропорту "Ужгород" на Закарпатті. Під час візиту міністра на заході були також присутні голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, в.о.голови обласної ради Йосип Борто і мер м. Ужгорода Богдан Андріїв.