Из Венгрии будет курсировать поезд в Мукачево - В.Омелян
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Закарпатской области продолжаются работы по запуску европути. Об этом рассказал Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время рабочего визита в области на территории КП "Международный аэропорт "Ужгород", передает корреспондент УНН.
В рамках проекта из Венгрии будет курсировать поезд в Мукачево.
Напомним, как сообщал УНН, весной запустят работу Международного аэропорта "Ужгород" в Закарпатской области. Во время визита министра на мероприятии также присутствовали глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, и.о. главы областного совета Иосиф Борто и мэр г. Ужгород Богдан Андреев.