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З трьох львівських бізнес-центрів евакуювали близько тисячі людей через "замінування"

З трьох львівських бізнес-центрів евакуювали близько тисячі людей через "замінування"

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 березня. УНН. Інформація про замінування трьох львівських бізнес-центрів не підтвердилась. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

“Загалом з будівель правоохоронці евакуювали близько 1000 осіб. Жодних вибухонебезпечних предметів в офісних приміщеннях не виявлено. Слідчо-оперативні групи, кінологи, вибухотехніки та спеціалісти інших служб, які працювали на місцях подій, обстежили об’єкти та прилеглі до них території. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів ними не виявлено. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження”, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, 7 березня близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення від працівників Центру безпеки міста про те, що на їхню електронну адресу надійшов лист російською мовою про закладення вибухівки у трьох бізнес-центрах: на вулицях Промисловій, 52, Героїв УПА, 73 та Богдана Хмельницького, 176.

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