Из трех львовских бизнес-центров эвакуировали около тысячи человек из-за "минирования"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 марта. УНН. Информация о заминировании трех львовских бизнес-центров не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Всего из зданий правоохранители эвакуировали около 1000 человек. Никаких взрывоопасных предметов в офисных помещениях не обнаружено. Следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и специалисты других служб, работавших на местах событий, обследовали объекты и прилегающие к ним территории. Взрывоопасных или подозрительных предметов ими не обнаружено. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в полиции.
Напомним, 7 марта около 11:30 в полицию поступило сообщение от работников Центра безопасности города о том, что на их электронный адрес пришло письмо на русском языке о заложенной взрывчатке в трех бизнес-центрах: на улицах Промышленной, 52, Героев УПА, 73 и Богдана Хмельницкого, 176.