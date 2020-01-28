З судна Green Italia зник український моряк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У п'ятницю з судна Green Italia, яке прямувало з Нігерії в США, зник український моряк. Про це повідомляє УНН з посиланням на благодійну організацію "Фонд допомоги морякам "Ассоль".
"З борту судна пропав український моряк. За інформацією від матері моряка і на підставі фото Євгена з соцмереж, інцидент стався на судні Green Italia", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що судно йшло під багамским прапором і прямувало з Нігерії в США.
"До нас звернулися родичі моряка, громадянина України, який, за їх повідомленням, пропав з борту судна в п'ятницю 24 січня 2020 року", - зазначено в повідомленні.
Також уточнюється, що менеджером була норвезька компанія Green Reefers.
Дані моряка: Євген Масленников, народився 14 жовтня 1983 року. Зріст 183, вага 78. Має невеликий шрам на волосистій частині голови.
Нагадаємо, одеський моряк Владислав Маслов зник з борта судна через тиждень після початку контракту.