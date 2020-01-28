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С судна Green Italia пропал украинский моряк

Киев • УНН

 • 36562 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В пятницу с судна Green Italia, которое направлялось с Нигерии в США, пропал украинский моряк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на благотоворительную организацию “Фонд помощи морякам “Ассоль”.

С судна Green Italia пропал украинский моряк

“С борта судна пропал украинский моряк. По информации от матери моряка и на основании фото Евгения из соцсетей, инцидент произошел на судне Green Italia”, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что судно шло под багамским флагом и направлялось из Нигерии в США.

“К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, пропал с борта судна в пятницу 24 января 2020 года”, — указано в сообщении.

Также уточняется, что менеджером являлась норвежская компания Green Reefers.

Данные моряка: Евгений Масленников, родился 14 октября 1983 года. Рост 183, вес 78. Имеет небольшой шрам на волосистой части головы.

Напомним, Одесский моряк Владислав Маслов исчез с борта судна через неделю после начала контракта.

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