С судна Green Italia пропал украинский моряк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В пятницу с судна Green Italia, которое направлялось с Нигерии в США, пропал украинский моряк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на благотоворительную организацию “Фонд помощи морякам “Ассоль”.
“С борта судна пропал украинский моряк. По информации от матери моряка и на основании фото Евгения из соцсетей, инцидент произошел на судне Green Italia”, — сказано в сообщении.
Также сообщается, что судно шло под багамским флагом и направлялось из Нигерии в США.
“К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, пропал с борта судна в пятницу 24 января 2020 года”, — указано в сообщении.
Также уточняется, что менеджером являлась норвежская компания Green Reefers.
Данные моряка: Евгений Масленников, родился 14 октября 1983 года. Рост 183, вес 78. Имеет небольшой шрам на волосистой части головы.
Напомним, Одесский моряк Владислав Маслов исчез с борта судна через неделю после начала контракта.