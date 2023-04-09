З Сирії по Ізраїлю випущено три ракети

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Ізраїльські військові повідомляють, що жертв чи руйнувань від обстрілу немає. Тільки одна ракета перетнула кордон Ізраїлю та вибухнула на Голанських висотах.

Як пише NBC, в спірному Єрусалимі зростає напруга, а в Тель-Авіві та на Західному узбережжі під час окремих терактів загинули дві британсько-ізраїльських сестри та італійський турист.

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