З Сирії по Ізраїлю випущено три ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вчора, 8 квітня, з території Сирії по Ізраїлю було випущено три ракети. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC.
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Ізраїльські військові повідомляють, що жертв чи руйнувань від обстрілу немає. Тільки одна ракета перетнула кордон Ізраїлю та вибухнула на Голанських висотах.
Як пише NBC, в спірному Єрусалимі зростає напруга, а в Тель-Авіві та на Західному узбережжі під час окремих терактів загинули дві британсько-ізраїльських сестри та італійський турист.
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