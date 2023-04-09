Из Сирии по Израилю выпущено три ракеты

Детали

Израильские военные сообщают, что жертв или разрушений от обстрела нет. Только одна ракета пересекла границу Израиля и взорвалась на Голанских высотах.

Как пишет NBC, в спорном Иерусалиме растет напряжение, а в Тель-Авиве и на Западном побережье во время отдельных терактов погибли две британско-израильских сестры и итальянский турист.

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