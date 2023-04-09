Из Сирии по Израилю выпущено три ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Вчера, 8 апреля, с территории Сирии по Израилю было выпущено три ракеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC.
Детали
Израильские военные сообщают, что жертв или разрушений от обстрела нет. Только одна ракета пересекла границу Израиля и взорвалась на Голанских высотах.
Как пишет NBC, в спорном Иерусалиме растет напряжение, а в Тель-Авиве и на Западном побережье во время отдельных терактов погибли две британско-израильских сестры и итальянский турист.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина начинает процедуру введения санкций против Сирии