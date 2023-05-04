З Румунії до України хотіли ввезти літак «CESSNA» під виглядом запчастин
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Згідно супровідних документів від літака, що був у використанні, до України везли тільки фюзеляж та крила. Однак при огляді вантажівки виявилося, що це саме літак, тільки у розібраному вигляді. Про це повідомляє Київська митниця, пише УНН.
З Румунії на територію України вантажним автотранспортом прямували частини літака «Cessna», що був у використанні, а саме фюзеляж та крила, вартістю 9 тисяч євро. Однак, під час огляду вантажу київські митники визначили, що заявлений до митного оформлення товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.
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«Виявилося, що окрім заявлених фюзеляжа та крил у вантажному відділі вантажівки, що переміщувала товар, знаходились інші частини літака, а саме: вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання (прилади), обтічники, частини вихлопні системи двигуна, тощо».
Деталі
По суті вантаж являє собою літак CESSNA модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування. Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Літак вилучено до винесення судом рішення у справі.
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