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Из Румынии в Украину хотели ввезти самолет "CESSNA" под видом запчастей

Киев • УНН

 • 1681702 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Согласно сопроводительным документам от самолета, который был в использовании, в Украину везли только фюзеляж и крылья. Однако при осмотре грузовика оказалось, что это именно самолет, только в разобранном виде. Об этом сообщает Киевская таможня, пишет УНН.

Из Румынии на территорию Украины грузовым автотранспортом направлялись части самолета «Cessna», который был в использовании, а именно фюзеляж и крылья, стоимостью 9 тысяч евро. Однако, при осмотре груза киевские таможенники определили, что заявленный к таможенному оформлению товар является не частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.

Цитата

«Оказалось, что кроме заявленных фюзеляжа и крыльев в грузовом отделе грузовика, который перемещал товар, находились другие части самолета, а именно: вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты, кресла, обшивка, двери, шасси, бортовое оборудование (приборы), обтекатели, части выхлопной системы двигателя и т.д.».

Детали

По сути груз представляет собой самолет CESSNA модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования. Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Самолет изъят до вынесения судом решения по делу.

Напомним

В Украину пытались ввезти партию кедрового ореха на 50 млн грн.

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