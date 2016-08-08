З Росії на Донбас прибули понад сто військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. До частин і з’єднань бойовиків “ДНР” і “ЛНР” прибули 120 російських військових. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
"Тривають заходи щодо доукомплектування з’єднань і частин “першого та другого армійських корпусів” особовим складом. З території РФ прибули до складу “9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти” з місцем дислокації у Новоазовську “першого армійського корпусу” молоде поповнення у кількості 70 осіб, до “7-ої окремої мотострілецької бригади” з місцем дислокації у Дебальцевому “другого армійського корпусу” - 50 осіб", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.